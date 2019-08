Pedaços da ponte metálica caem e põem banhistas em risco

A Ponte dos Ingleses, um dos pontos turísticos mais cobiçados da Praia de Iracema, em Fortaleza, segue com tapumes impedindo o trânsito dos cidadãos. A interdição da Ponte Metálica, como tambem é conhecida, já dura 17 meses, mas as obras ainda seguem em fase de projeto e ainda não começaram.

Os visitantes que passam pelo local se decepcionam com a atual visão do que é um dos pontos fortes do turismo no litoral de Fortaleza. O ambiente, quase vazio, conta com protestos de vendedores que precisam do fluxo de pessoas par trabalhar. "As pessoas passam por um lado e veem a ponte apenas fechada. Mas do outro, está tudo caindo para a areia", afirma uma vendedora que preferiu não se identifcar.

De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur), o projeto é orçado previamente no valor de R$ 19 milhões, e deve se concluído em aproximadamente 90 dias, podendo, assim, começar as obras no local, que deve durar cerca de 12 meses.

Enquanto isto não ocorre, os tapumes colocados no local sofrem com a força da maresia e com o vandalismo. No local, resquícios do material se soltaram do equipamento e foram em direção à areia do local, colocando em risco banhistas e aqueles que caminham pela areia da praia.

Nos pedaços misturados à areia, encontra-se estacas soltas de madeira e de plástico. Alguns materiais, por serem afiados, colocam em risco a integridade de quem passa por lá. Além disso, os objetos contribuem com a poluição no local.