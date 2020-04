Novo coronavírus registra pico de 102 casos confirmados em um dia no Ceará

O Ceará teve nesta quinta-feira (2) o maior número de confirmados com o novo coronavírus em um único dia. Foram 102 novos resultados positivos para a doença acrescentados, uma adição de quase o dobro do dia anterior, a quarta-feira (1º) quando registrou-se 52 novos acometidos pelo vírus. Até esta sexta-feira (3), foram 658 ocorrências do vírus observadas no estado desde o início da pandemia. Houve ainda 22 mortes.

Quinta-feira (2) apresenta o ápice de confirmações de coronavírus em um único dia no Ceará Secretaria da Saúde

Nesta sexta-feira o índice teve a adição de 64 novos infectados. Até então, o pico de confirmados foi atingido no dia 26 de março, com 58 detectados com o agente infeccioso.

O coronavírus já chegou em 22 municípios cearenses, sendo Fortaleza a principal concentração, com 600 casos. Em seguida aparecem Aquiraz, na Região Metropolitana, com 15 infectados, e Sobral, com cinco ocorrências.