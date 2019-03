Morador registra vídeo de raios e relâmpagos em Fortim

Um morador do município de Fortim, a 145 quilômetros de distância de Fortaleza, registrou o momento em que raios e relâmpagos iluminaram o céu da cidade, formando um espetáculo da natureza.O vídeo foi gravado por Cleuto Carneiro, conhecido como Diego Oliver, por volta das 5 horas da manhã de quarta-feira (13).

Diego é funcionário de um restaurante 24 horas, localizado na CE 040 e ao perceber o fenômeno resolveu registrar a cena com o aparelho celular e compartilhou em suas redes sociais. “Estava aqui no restaurante e percebi que estava relampeando muito, então fui para a entrada da cidade e comecei a gravar. As nuvens foram se afastando, fui para a ponta do restaurante e foi possível mostrar melhor a cena”, afirma.

Conforme o jovem, no dia da gravação teve uma grande incidência de relâmpagos e raios na cidade, que foi seguida por uma forte chuva. Para conseguir mostrar os detalhes, ele usou um programa do celular que permitiu fazer a gravação em estilo de câmera lenta.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na última quarta-feira (13) choveu 23 milímetros na cidade de Fortim.