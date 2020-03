Hospital para atender pacientes com coronavírus começa a funcionar domingo (22) em Fortaleza

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) anunciou que o Hospital Leonardo da Vinci começa a funcionar nesse domingo (22) para atender apenas pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A unidade, localizada no Centro de Fortaleza, estava desativada e foi adquirida pelo Governo do Estado apenas em função da pandemia. O Ceará tem 24 casos da Covid-19 confirmados e investiga 766 suspeitos.

Com 200 leitos, sendo 30 de UTI, o hospital não terá atendimento de emergência, e os pacientes serão encaminhados ao local por meio de uma central de regulação. Portanto, a população não pode procurar diretamente a unidade e deve continuar se encaminhando para postos de saúde ou UPAs, como já indicado nos planos de contingência.

No dia 12 de março uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado anunciava que o Governo havia adquirido a unidade e no dia 14 a Sesa passou a gerir a unidade. Técnicos da Sesa fizeram algumas vistorias na unidade para implantar mais leitos no hospital, pois antes tinha apenas 90.

Em nota, a Sesa informou que “os profissionais de saúde serão capacitados de forma permanente para o atendimento”. A iniciativa privada cedeu a estrutura, mas quem garantirá a mão de obra é é o Governo, contratando médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais para atuarem no funcionamento da unidade.