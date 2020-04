Hospital de campanha anexo ao HGF começa a receber pacientes com novo coronavírus

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, em Fortaleza, recebeu os primeiros quatro pacientes de Covid-19 nesta segunda-feira (27). É o início do funcionamento do segundo anexo a hospital estadual dedicado a pacientes com a doença. O primeiro a operar foi a unidade do hospital César Cals, no Centro de Fortaleza.

A capital cearense lidera o número de casos confirmados e de óbitos por coronavírus, com 5.326 casos e 316 mortes. Já o Ceará registrou 6.783 pessoas infectadas e contabiliza 397 óbitos em virtude da Covid-19, conforme dados divulgados às 17h17 pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O espaço montado na quadra do prédio anexo ao HGF conta com 39 leitos de enfermaria, que serão destinados a casos de baixa complexidade, após triagem na emergência Covid do HGF.

Conforme o Governo do Estado, os primeiros atendimentos serão feitos por uma equipe de profissionais composta por dois médicos plantonistas, três enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem. Os pacientes de média complexidade serão atendidos nos 70 leitos clínicos da emergência e das enfermarias das alas I e J do HGF. Já os de alta complexidade, nos 41 leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital.

Estrutura

O hospital de campanha do HGF conta com dois consultórios, dois postos de enfermagem, farmácia, áreas específicas para paramentação e desparamentação, além de copa, sanitários e área de expurgo. O espaço está equipado com camas hospitalares, gases medicinais, monitores, oxímetros e um carro para paradas cardíacas.

O local, é o segundo do mesmo tipo finalizado pelo Governo do Estado, por meio da Sesa, para o enfrentamento da Covid-19. O primeiro foi montado anexo ao Hospital Geral Dr. César Cals, no Centr, que atualmente disponibiliza 29 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI adulto para o tratamento de pacientes com coronavírus.