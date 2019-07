Fortaleza recebe maior evento de slime do Nordeste

Popular em tutoriais do YouTube, o slime — brinquedo viscoso, colorido e não-tóxico — foi tema de um evento que reuniu cerca de 300 crianças neste sábado (6), no Shopping RioMar do bairro Papicu.

O Slime Center Fortaleza 5D promoveu a venda de produtos diferentes e importados para fabricar o material em casa. O evento foi considerado o terceiro maior do Brasil nesta categoria, e contou com a presença de DJ e brincadeiras elaboradas para promover a interação entre os participantes.

A organizadora do Slime Center, Carolina Albuquerque, tem apenas 11 anos e lembra de quando a ideia de realizar o "grande encontro" surgiu, vendo eventos similares em outros Estados e países, pela Internet. "Eu comecei na brincadeira, pra me divertir. Ainda é uma brincadeira, um hobby, mas se tornou algo muito maior", conta.

O evento reuniu cerca de 300 crianças. Foto: Kílvia Muniz

"Eu me juntava com as minhas amigas e ia fazendo encontrinhos pequenos, mas tive a ideia de reunir várias pessoas e criar um evento giganete que possa trazer a união, a amizade", revela. Segundo Carolina, o maior atrativo do brinquedo está nas diferentes decorações que podem ser feitas na hora de fabricar, e a possibilidade de compartilhá-lo nas redes sociais.

Para produzir o slime, Carolina explica que a cola é o ingrediente básico. "Tem vários ingredientes opcionais, por exemplo, espuma de barbear, hidratante, sabonete líquido. Aí você tem que adicionar o seu ativador. Você pode usar borax, mas esse só com a supervisão dos seus pais ou responsáveis. Aí mistura tudo e vai brincar".