Entenda o que são as “faixas verdes” que estão sendo implantadas em Fortaleza

Ruas e avenidas de Fortaleza têm recebido faixas de cor verde pintadas próximas a calçadas com sinalização para pedestre. As intervenções são fruto de parceria entre a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global e pretendem reduzir o número de acidentes de trânsito.

Elas estão sendo colocadas em cruzamentos entre ruas ou avenidas para impedir o estacionamento irregular e dar mais segurança aos pedestres e também ao longo de calçadas, funcionando como uma extensão do pavimento para dar mais espaço aos pedestres. No caso pinturas em esquinas, a ação foi incorporada, este ano, ao projeto Esquina Segura, criado em março de 2017 pela Prefeitura de Fortaleza. Desde o início da ação, o número de acidentes com vítima diminuiu 61% nos 244 pontos onde o projeto atuou.

“Nós estamos chamando esse projeto de ‘Esquina Segura 2.0’. Ele tem os mesmos objetivos que o original, que é renovar sinalizações em esquinas que estavam registrando altos índices de acidente. Além disso, a gente também consegue estender a calçada e dar um espaço maior para o pedestre e diminuir o tempo de travessia e exposição dele na rua”, afirma Beatriz Rodrigues, urbanista da Bloomberg.

A extensão de calçadas para melhorar o trânsito e ajudar pedestres já é realidade de outras cidades no Brasil, como São Paulo e também tem suporte legal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “O CTB permite que isso seja feito a partir do momento que o passeio, o espaço para o pedestre, pode físico e ou de sinalização”, aponta Beatriz Rodrigues.

Onde já existe

Na Capital, sete extensões de calçada pintadas de verde já estão finalizadas: cinco incorporadas ao Esquina Segura e duas apenas de extensão de calçada para melhorar a passagem de pedestres nos locais, que era estreita, segundo a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global.

Na extensão da rua, ampliando espaço para travessia:

Av. Pasteur (próximo à Avenida Leste-Oeste)

Rua Delmiro de Farias (próxima a rua Capitão Francisco Pedro)

Em cruzamentos: