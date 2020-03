Diário do Nordeste lança robô que tira dúvidas sobre coronavírus

O Diário do Nordeste lançou uma ferramenta para ajudar você a tirar as principais dúvidas sobre o coronavírus. Com a multiplicação dos casos e o turbilhão de informações relacionadas à pandemia, a plataforma funciona como um robô programado para esclarecer você sobre o que é mito e verdade em relação à doença.

É possível usar a ferramenta através do computador ou mesmo por meio de seu celular. O usuário precisa apenas ter uma conta no Facebook. Basta fazer perguntas objetivas que o robô rapidamente te direciona ao conteúdo que você precisa saber, esclarecendo desde sintomas até o que fazer diante da crise global.

Participaram da construção da ferramenta a jornalista Geovana Rodrigues, o analista de SEO do Diário do Nordeste, Diogo Fontoura, e a UX Designer, Emília Fortes.

"A equipe do digital identificou uma oportunidade para facilitar o filtro de informações sobre o coronavírus usando um chatbot. A partir disso, definimos a base das perguntas mais importantes e organizamos o fluxo e tecnologia necessária", explica Diogo Fontoura, analista de SEO do Diário do Nordeste.

Onde localizar o robô

O chatbot está presente em todo o site do Diário do Nordeste e na página da cobertura sobre a pandemia.

Na versão para desktop, onde em média 20% da audiência acessa por computador de mesa ou notebook. Arte

"É uma via de mão dupla, as pessoas são orientadas com as informações mais importantes de maneira interativa e o Diário do Nordeste cumpre seu papel social de esclarecer com uma comunicação objetiva no combate a pandemia", analisa Diogo Fontoura.