Coronavírus: saiba o que fazer ao entrar e sair de casa para evitar contaminação

A capacidade de contágio é o principal característica da Covid-19, doença proporcionada pelo novo coronavírus. Apesar das determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de evitar aglomerações e manter o quarentena - medidas em prol do isolamento - muitos precisam sair das residências para realizar a aquisição de mantimentos básicos ou ir para um posto de saúde, caso apresentem sintomas. O risco então é de contrair a enfermidade em objetos e levá-los para casa.

Para auxiliar e combater a infecção, a Konecranes Oyj, uma empresa da Finlândia especializada em produção de guindastes e equipamentos de construção, elaborou uma cartilha com recomendações para diminuir as possibilidades do novo coronavírus adentrar ao espaço privado. Vale ressaltar que, como medida individual, todos devem continuar lavando as mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel, além de evitar o contato físico.

Dentre as medidas para se prevenir ao entrar em casa, é preciso tirar os sapatos antes de entrar e desinfectar as embalagens dos produtos adquiridos. Confira a lista completa:

Ao voltar para casa, não toque em nada, antes de se higienizar. Tire os sapatos. Desinfete as patas do seu pet após passear com ele. Tire a roupa e coloque-a em uma sacola plástica no cesto de roupas (lave com alvejante recomendado acima de 60º) Deixe bolsa, carteira, chaves, etc, em uma caixa na entrada. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas (entre mãos, punhos, rosto e pescoço). Limpe seu celular e os óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardar (faço o procedimento de luvas). Tire as luvas com cuidado, jogue-as fora e lave as mãos.

O protocolo de segurança também é válido ao sair de casa. Em estudo publicado na terça-feira (17), pela revista científica "New England Journal of Medicine", o coronavírus sobrevive até três dias em algumas superfícies, como plástico ou aço. Confira as dicas para evitar contaminação.

Ao sair, coloque uma vestimenta de manga longa. Prenda o cabelo e evite usar brincos, aneis e correntinhas. Se estiver com gripe ou tosse, coloque uma máscara, pouco antes de sair. Evite utilizar o transporte público. Se sair com seu pet, tente evitar que se esfregue contra superfícies externas. Leve lencinhos descartáveis e use-os para tocar as superfícieis. Amasse o lenço e jogue-o em um saco fechado dentro de lata de lixo. Ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos ou o ar. Evite usar dinheiro. Se necessário, imediatamente, higienize suas mãos. Lave ou higienize suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque seu rosto antes de higienizar suas mãos. Mantenha distância das pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.