Coronavírus: com 9 óbitos, dia 6 de abril foi o que teve maior número de mortes no Ceará 

O Ceará tem registros diários de mortes por covid-19, doença provocada pelo coronavírus, desde 24 de março. Em 22 dias, 6 de abril foi a data com maior número de mortes, com nove registros, segundo a atualização mais recente da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), na manhã desta quarta-feira (15). Até agora, o Ceará contabiliza 111 óbitos pela enfermidade.

Segundo o IntegraSUS, a média no Estado é de 3,58 óbitos por dia. Até 1º de abril, de duas a três mortes eram registradas por dia. Contudo, de 2 de abril em diante, a contagem não ficou abaixo de cinco óbitos diários. Os dias 9 e 10 de abril registraram oito mortes cada. Outros cinco dias tiveram sete mortes em 24 horas.

As primeiras duas vítimas da covid-19 no Estado faleceram nove dias após a confirmação dos primeiros casos, em 15 de março. Até o momento, segundo a Sesa, a idade média dos mortos é de 66 anos. Do total, 82% apresentavam alguma comorbidade, ou seja, doenças crônicas pré-existentes. Mais 71 óbitos seguem em investigação, conforme o IntegraSUS.

Dos 111 óbitos já confirmados, 86 se concentram em Fortaleza. Além da Capital, outros 16 municípios já tiveram registros. Iguatu, com 4 mortes, e Eusébio, com 3, aparecem em seguida. Caucaia, Jaguaribe, Limoeiro do Norte e Maranguape tiveram dois óbitos cada. Aracati, Capistrano, Cariús, Farias Brito, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Quixeramobim, Santa Quitéria e Tianguá registraram uma morte cada.