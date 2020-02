Confira o que abre e fecha durante o Carnaval em Fortaleza

O Ciclo Carnavalesco na Capital começa no próximo sábado (22) e segue até quarta-feira (26). Nesse período, alguns estabelecimentos terão horário de funcionamento diferenciado, enquanto outros serão fechados. Confira a lista do que abre e fecha:

Bancos

Conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará, os bancos fecham na sexta-feira (21) e retornam na quarta-feira (26), ao meio dia.

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), as lojas de rua funcionam normalmente no sábado (22). Já na segunda-feira e na terça-feira, as lojas estarão fechadas. O funcionamento na quarta-feira é a critério dos comerciantes.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza devem funcionar normalmente durante os cinco dias de folia, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Correios

No sábado (22), as entregas serão feitas normalmente para esse dia da semana e haverá funcionamento somente de agências que abrem aos sábados. Não haverá atendimento nas agências e nem entrega de objetos postais no domingo (23), na segunda-feira (24) e na terça-feira (25). Já na quarta-feira (26), as atividades de distribuição domiciliária serão realizadas normalmente. Já o atendimento nas agências do estado terá início a partir das 12h.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Carnaval, a partir de sábado (22), para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado. Os clientes que necessitarem de atendimento devem entrar em contato pelos canais de comunicação disponíveis como o Cagece App, pelo site e pela central telefônica (0800.275.0195). As lojas de atendimento estarão fechadas. O funcionamento será retomado a partir das 12h da quarta-feira de cinzas (26).

Enel Distribuição Ceará

A Enel deve funcionar em esquema de plantão durante o Ciclo Carnavalesco, envolvendo a área técnica e o atendimento ao cliente. Terão 389 viaturas, 65 motos e cerca de 1281 colaboradores, entre eles, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros. Os interessados devem entrar em contato com a Central de Relacionamento (0800.285.0196). As lojas de atendimento estarão fechadas durante o feriado e só abrirão no dia 26 de fevereiro, a partir de meio-dia.

Bares e restaurantes

As empresas estão autorizadas a funcionar, a critério de cada estabelecimento, de acordo com o Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de praia, Buffets e similares do Estado de Ceará (SINDIREST).

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis terão atividades normais em todo o Ceará nos dias de Carnaval, segundo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Shoppings

North Shopping Fortaleza e o North Shopping Jóquei

No sábado de Carnaval, as lojas e os quiosques devem funcionar de 10h às 22h. A partir de domingo, as lojas e os quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação e os cinemas funcionam de 11h às 22h. Na quarta-feira (26), lojas, quiosques e a praça de alimentação abrem das 12h às 22h.

Shopping Benfica

As lojas e os quiosques fecham de domingo (23) a terça-feira (25), enquanto a praça de alimentação funciona de 11h30 às 22h. O cinema terá sessões a partir das 12h15 e segue até às 22h. Na quarta-feira (26), o shopping volta a funcionar normalmente a partir das 12h.

Shopping Iguatemi Fortaleza

Lojas, quiosques, praças de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h no sábado (22). Já no domingo (23), lojas e quiosques estarão fechados. Nesta data, as praças de alimentação e lazer funcionarão sobre regime facultativo, das 10h30 às 22h. Na segunda e terça (24 e 25) de Carnaval, lojas e quiosques estarão fechados; praças de alimentação e operações de lazer terão funcionamento facultativo, das 10h30 às 22h. Na quarta-feira (26), lojas e quiosques estarão abertos das 12h às 22h, e praças de alimentação e lazer, das 10h às 22h. Durante o período de Carnaval, o Hipermercado Extra funcionará ininterruptamente, das 7h às 0h.

Shopping Parangaba

No sábado (22), o shopping funcionará normalmente das 10h às 22h. De domingo a terça, as lojas e quiosques estarão fechadas, enquanto a Praça de Alimentação e Lazer estarão abertos das 11h às 22h. Na quarta-feira de cinzas, todas as operações estarão em pleno funcionamento.

Aldeota Shopping

No sábado, o funcionamento será das 9h às 21. De domingo a terça-feira, as lojas estarão fechadas, enquanto a praça de alimentação funciona de 11h às 21h e o cinema de 13h30 às 21h. Na quarta-feira (26), as lojas e a praça de alimentação funcionam de 12h às 21, o cinema começa às 13h30. Pão de açúcar e Lojas Americanas terão horário diferenciado durante o período carnalesco.