César Cals vai virar hospital universitário e passará a funcionar no Itaperi

Os serviços do Hospital Geral Dr. César Calls (HGCC) serão transferidos para o novo Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no campus do Itaperí, previsto para começar a operar em 2023. A mudança implicará no acréscimo de cerca de 400 vagas de atendimento, segundo informou o governo do Estado.

As obras devem ter início ainda este ano, mas enquanto o novo equipamento não fica pronto o atendimento permanece acontecendo no endereço atual, no Centro de Fortaleza. A obra integra um pacote de R$ 600 milhões que serão investidos para modernizar a saúde pública do Ceará.

A mudança para a nova unidade acontecerá pela incapacidade de ampliação do atual HGCC, que funciona em um prédio de 90 anos. O edifício atual será utilizado para outro serviço de saúde, mas o Estado ainda não definiu qual.

A construção do Hospital Universitário da Uece foi anunciada na manhã desta segunda-feira (19) no Palácio da Abolição, na Capital. O anúncio faz parte do Plano de Modernização da Saúde, pacote com medidas que visam melhorar o atendimento, com a adoção de uma postura institucional mais humanizada e o investimento na qualificação profissional.