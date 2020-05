Ceará tem 1.837 mortes e 27.578 casos confirmados de Covid-19, segundo Secretaria de Saúde

O número de casos de Covid-19 no Estado do Ceará chegou a 27.578 e alcançou 1.837 mortes, de acordo com a plataforma IntegraSUS, Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará, atualizada às 14h02 desta terça-feira (19). Ao todo, mais 1.215 pessoas foram confirmadas com o novo coronavírus e 89 óbitos registrados desde o último boletim de ontem, às 17h20.

A taxa de letalidade da doença na região é de 6,7%. Ainda são investigados 41.262 possíveis casos e 503 óbitos suspeitos de coronavírus. O número de exames aplicados é de 68.585.

O epicentro de contágio no Ceará segue sendo Fortaleza, com 16.635 infectados e 1.306 mortes. Fora da Capital, as cidades com alto contágio são Caucaia (965) e Maracanaú (581), na Região Metropolitana. No interior, Sobral (794) e Itapipoca (499) têm destaque negativo.

Os dados também mostram que 15.237 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram 42 pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.