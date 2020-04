Ceará passa de 10 mil casos suspeitos de infecção por novo coronavírus

O Ceará tem 10.019 casos suspeitos do novo coronavírus, outros 1.425 confirmados e 55 óbitos, conforme relatório do Portal IntegraSUS atualizado às 14h desta quinta-feira (9). As cidades de Fortaleza (5.978), Sobral (380), Caucaia (242), Maracanaú (121), Eusébio (96) e Canindé (89) concentam os casos em investigação.

Os números, entretanto, são variáveis e podem diminuir nass próximas atualizações, conforme liberação dos resultados dos exames para Covid-19 no Ceará.

Apenas oito, dos 184 municípios cearenses, não registraram suspeitas da doença, de acordo com os dados da plataforma do Ministério da Saúde atualizada com informações repassadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa): General Sampaio, na região Norte; Deputado Irapuan Pinheiro, no Sertão Central; Iracema e Potiretama, na região do Vale do Jaguaribe; Orós, no Centro-Sul; Granjeiro, Porteiras e Jati, na região Sul do estado seguem sem notificações até esta tarde.

Os riscos de contaminação, contudo, não podem ser descartados em virtude da curta distância entre cidades com casos suspeitos e até confirmados, como General Sampaio, próximo de Canindé, que contabiliza um caso confirmado e 89 sob suspeita. Porteiras e Jati estão nas proximidades da Região do Cariri que contabiliza três casos confirmados e 73 suspeitos em Juazeiro do Norte, outros 40 suspeitos em Barbalha e 52 sob investigação no Crato.