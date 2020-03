Ceará investiga 20 casos suspeitos de coronavírus; outros 51 são descartados

O Ceará conta, nesta quarta-feira (11) com 20 casos suspeitos do novo coronavírus, conforme a Secretaria da Saúde (Sesa). Outros 51 já foram descartados. O número de pacientes sob análise coincide com o do boletim anterior, divulgado nesta terça-feira (10). Contudo, há diferenças nos casos representados, já que houve aumento no número de pacientes negativados para o vírus, que somavam 44 no boletim da terça. O estado permanece sem confirmações da doença.

Até o momento, Fortaleza concentra 12 casos suspeitos, com 41 já excluídos. Desta vez, a cidade de Quixeramobim apresentou o primeiro paciente sob suspeita. Já Crato, que contava com duas pessoas sob análise, aumentou a quantidade para quatro. Ainda há casos em investigação nos municípios de Aquiraz (1), Caucaia (1) e Juazeiro do Norte (1).

Outros municípios que já tiveram casos descartados são Caucaia (1), Crateús (1), Eusébio (1), Ibicuitinga (1), Itapipoca (1), Jijoca de Jericoacoara (2), Juazeiro do Norte (2) e Sobral (1).

Casos no Brasil

A quantidade de pessoas com a confirmação da infecção pelo coronavírus no Brasil já chega a 52, conforme o Ministério da Saúde. Esses pacientes estão distribuídos nos estados de São Paulo (30), Rio de Janeiro (13), Rio Grande do Sul (2), Bahia (2), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Minas Gerais (1) e Espírito Santo (1).

Além disso, ainda há 907 pessoas sob suspeita da doença no país. Outros 935 casos já foram descartados.