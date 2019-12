Ceará é o 2º Estado do Nordeste com mais notificações de acidentes de trabalho

Em tempos de Reforma Trabalhista e modificações nas relações de trabalho, o Ceará se destacou na Região Nordeste como o segundo Estado com mais notificações de acidentes de trabalho em 2018. Foram 12.517 registros contra 15.464 anotados em Pernambuco. Os dados fazem parte de levantamento do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho e da plataforma SmartLab.

O número total de ocorrências no Brasil foi 623,8 mil, colocando o território cearense na 12ª posição no ranking brasileiro. Entre 2007 e 2018, as notificações cresceram 50%. O aumento foi de 4.184 registros Em 2007 foram 8.333 enquanto no ano passado o número foi 12.517.

Em ambientes hospitalares foram registradas 799 ocorrências, conforme a pesquisa. De acordo com a procuradora Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), Georgia Aragão, estes sinistros devem ser olhados com mais atenção pois acontecem com objetos cirúrgicos perfurocortantes e também por conta da jornada de trabalho exaustiva. Os técnicos de enfermagem foram os que mais sofreram acidentes ano passado com 587 notificações.

“Estamos iniciando um projeto que vai conscientizar hospitais para que as ocorrências sejam notificadas de forma correta. É preciso ser feita a devida notificação de doenças de agravo no ambiente de trabalho”, comenta a procuradora. De acordo com Georgia Aragão, ações preventivas e de atuação direta são continuamente realizadas pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará.

Conforme a procuradora, quando os casos são notificados é aberto um pedido de perícia para apurar as causas do acidente. Além disso, a Superintendência Regional do Trabalho envia um relatório ao órgão para incrementar a análise. Para ela, um dos principais entraves é a subnotificação e também o descumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho.

Sobre isto, um dado é evidenciado no levantamento. 3.473 casos de acidentes não notificados foram registrados, o que representa um total de 27,7% do número de notificações totais. Em Fortaleza, foram 5.896 registros, totalizando 47% dos acidentes anotados no Ceará.