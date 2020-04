Ceará confirma 745 casos e 23 óbitos por Covid-19 neste sábado (4)

O total de casos confirmados da infecção causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) chega a 745 no Ceará, conforme os dados divulgados no boletim digital da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 17h00 deste sábado (4). O informe indica, ainda,que foram registradas 23 mortes por Covid-19 até o momento, uma a mais que sexta-feira (3).

A quantidade de casos representa um aumento de aproximadamente 13,2% em comparação à sexta-feira (3), sendo 87 a mais em 24 horas. De acordo com os dados indicados na plataforma IntegraSUS, os registros foram feitos em 24 municípios: Fortaleza (681), Aquiraz (15), Sobral (5), Caucaia (4), Horizonte (4), Icó (2), Maracanaú (2), Maranguape (2), Quixadá (2), Abaiara (1), Beberibe (1), Canindé (1), Eusébio (1), Farias Brito (1), Fortim (1), Ipaporanga (1), Itaitinga (1), Itapipoca (1), Jaguaribe (1), Juazeiro do Norte (1), Mauriti (1), Santa Quitéria (1), Tianguá (1) e Itapajé (1). Do total de casos, 14 não tiveram a localidade informada.

Os municípios recém-adicionados ao boletim, que ainda não haviam registrado casos da doença até o momento, foram Horizonte e Abaiara.

Os dados da Secretaria passaram a ser divulgados pelo IntegraSUS na última quinta-feira (2). O objetivo, segundo a Pasta, é facilitar o acesso aos indicadores de incidência do coronavírus. O portal é a plataforma digital de transparência da saúde do Estado.