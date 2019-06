Carro fica destruído após motorista atropelar duas vacas na BR-222, em São Luís do Curu

Um carro ficou destruído após atropelar duas vacas no KM 73 da BR-222, em São Luís do Curú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O condutor teve apenas ferimentos nas mãos e foi levado para uma unidade hospitalar. Uma vaca morreu e outra ficou ferida. O acidente aconteceu no começo da noite desta quarta-feira (19).

De acordo com Weberson Melo, empresário e amigo do condutor do carro, após atropelar as vacas o carro ficou destruído e a perda foi completa. O condutor, identificado como Dênis Cabral, de 49 anos, foi atendido em um Hospital de Itapajé.

"Foi milagre de Deus ele estar vivo. Foi um livramento de Deus, pelo estado que ficou o carro. A vaca ficou em cima do carro", disse Weberson.