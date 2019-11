Carro de agente penitenciário derruba muro e invade igreja evangélica no Conjunto Veneza Tropical

Um agente penitenciário perdeu o controle do carro, derrubou o muro de uma igreja evangélica, no Conjunto Veneza Tropical, e parou no estacionamento do templo na madrugada deste domingo (24). Um boletim de ocorrência foi registrado no 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários.

O aposentado Marcos Antônio Bezerra, morador vizinho à igreja, foi uma das pessoas que ajudou a retirar o motorista do carro. Segundo Marcos, o motorista se identificou como agente e apresentou duas versões após o acidente. A primeira de que precisou aumentar a velocidade porque estava sendo perseguido por um outro carro e, na segunda versão, disse que tinha tomado "cervejinhas".

Aula cancelada em igreja

De acordo com o presbítero Francisco Luciano Magela Junior, uma das lideranças da comunidade, a aula de estudo bíblico marcada para as 9h deste domingo precisou ser cancelada.

Magela também informou que não tinha ninguém no templo e que o carro não chegou a atingir o salão, apenas a parte do estacionamento.