Capivara é resgatada em acostamento de avenida no Dias Macedo

Uma capivara adulta foi resgatada pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) no acostamento da avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7).

Conforme o tenente Braga, do BPMA, os agentes foram acionados após trabalhadores de uma obra avistarem o animal próxima a uma vegetação. Antes da chegada da polícia, cachorros lesionaram a parte traseira do roedor, que ficou caído no local.

De acordo com o tenente Braga, após a capivara ser localizada o veterinário da cavalaria da Polícia Militar foi acionado e fez os primeiros socorros ao animal, que foi conduzido ao Hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso, da Universidade Estadual do Ceará.

Depois de medicada, a capivara foi levada para o criadouro “Bicho do Mato”, parceiro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberá cuidados e será avaliada para posteriormente, caso esteja em condições, ser devolvida a natureza.

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente ressalta que no caso de achado de animal silvestre o órgão deve ser acionado para fazer o resgate e prestar os cuidados necessários. Os telefones para contato são 3101-3545 ou 190.