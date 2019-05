Campanha contra gripe vacina mais de 1,7 mi de pessoas prioritárias e segue até dia 31 de maio

Do dia 10 de abril a 19 de maio, a 21ª Campanha de Vacinação Contra a Gripe alcançou 1.704.076 pessoas dos grupos prioritários. De acordo com a meta estabelecidade pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o número representa 66,48% dos 90% estabelecidos. Até o dia 31 deste mês, 2.385 postos de saúde continuam participando da ação em todo o Estado. A campanha oferece uma vacina trivalente, com proteção para H1N1, H3N2 e B/Colorado/06/2017 (influenzas semelhantes à gripe suína).

Dentre as categorias dos grupos prioritários, os funcionários do sistema prisional já vacinaram 110% da classe, de acordo com o Ministério da Saúde. Seguindo as taxas de maior imunização estão mulheres com até 45 dias pós-parto (76,83%), gestantes (75,86%) e crianças de 6 meses a menores de 6 anos (75,71%). No entanto, com pouco mais de 10% de alcane, a população privada de liberdade ainda segue em baixa. Os dados são referentes até o domingo (19).

Como prioridade também estão os idosos com 60 anos ou mais, os doentes crônicos, os trabalhadores da saúde, a população indígena, os adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, os professores de escolas públicas e particulares e os profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).

Por meio das redes sociais, na última quarta-feira (14), o governador Camilo Santana falou com a população sobre a importância da campanha. "É preciso que as pessoas dentro das faixas etárias (prioritárias) procurem se vacinar, levar seus filhos. Quero fazer esse convite para que todos possam se vacinar. Pensem na vida de vocês, na vida dos seus filhos porque essa é uma ação de prevenção e é fundamental", salienta o governante.