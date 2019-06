Beira Mar ganha redário em homenagem à cultura cearense

Uma nova opção para desfrutar da vista litorânea - ou apenas descansar - chega ao calçadão da Avenida Beira Mar: um redário foi instalado na manhã desta quinta-feira (20), como parte da campanha "Cearensidade: Cearense com orgulho, cearense de alma", com o objetivo de valorizar a cultura e a população do Estado.

A estrutura, que se encontra em frente ao letreiro Ceará, conta com quatro redes e possui seis metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Turistas e moradores de Fortaleza poderão desfrutar do redário até as 18h de hoje.

A ação é promovida pelo Sistema Verdes Mares, e inclui a distribuição de botons da campanha para quem estiver no local.