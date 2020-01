Aprendiz de kitesurf fica pendurado em coqueiro na Lagoa do Cauipe, no Cumbuco; veja vídeo

Um aprendiz de kitesurf ficou preso em um coqueiro na Lagoa do Cauipe, na praia de Cumbuco, em Caucaia, enquanto surfava na tarde da última sexta-feira (24). O vídeo, que repercutiu entre os praticantes do esporte, mostra o aprendiz preso nas folhas da árvore, com o kite pendurado.

Nas imagens, é possível ver o aprendiz no coqueiro à direita, enquanto o kite é visto do lado esquerdo do vídeo.

O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado, mas o major Carlos André Costa, coordenador do Projeto Kitesurf Guarda-vidas, afirmou que o caso não foi grave e ninguém se feriu. "Foi bem simples. Apesar das imagens mostrarem ele em cima do coqueiro, ele conseguiu descer normalmente pela linha do kite. Não se machucou de forma alguma", disse.

O instrutor responsável pelo aluno, não identificado, disse aos bombeiros que o acidente não causou nenhum dano. Ele afirmou que o aprendiz estava usando capacete e foi auxiliado pelos instrutores que estavam próximos.