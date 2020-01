Amiga de digital influencer morto disse que ele 'se sentia bem ao arrancar sorriso das pessoas'

Familiares e amigos lamentaram a morte do digital influencer Francisco Gleison de Sousa, de 24 anos, conhecido como “Pirangay”, encontrado morto, na manhã de segunda-feira (20), dentro de uma residência na Rua Monsenhor Salviano, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Ele mantinha um perfil em uma rede social, onde publicava vídeos e fotos com conteúdo humorísticos.

A amiga e parceira do digital influencer, Letícia Marques, afirmou na manhã desta terça-feira (21), durante o velório da vítima que, “Pirangay” fazia todo o trabalho com muito amor e dedicação. “A gente fazia vídeos. Ele gostava de fazer vídeos do dia a dia das pessoas. Ele se sentia bem ao fazer as pessoas rirem. Ele se sentia bem ao arrancar sorriso das pessoas. Uma pessoa boa e maravilhosa. Sempre fazia tudo com muito carinho. Muito carinho e se dedicava tudo que ele ia fazer. Tudo bem trabalhado e planejado. Sempre muito paciente”.

Segundo informações da polícia, Francisco Gleison estava na residência acompanhado do dono do local e de outras duas pessoas, na noite de domingo (19). Já na manhã da segunda-feira, o proprietário da residência encontrou o corpo em um dos cômodos e avisou ao 5º Distrito Policial.

Segundo Letícia, o rapaz que encontrou o corpo "disse que levou uma paulada, que acordou e que o Pirangay já estava morto". A família inda não sabe quem são os dois rapazes que estavam na casa junto com o dono da residência e Gleison.

Letícia afirmou que quando soube da notícia da morte do digital influencer não acreditou e ficou desesperada. "Não acreditei. Fiquei desesperada na hora. Fiquei nervosa e louca. Não sei como vai ser agora. Era tudo ele".

Como outros amigos de Gleison, Letícia espera que a polícia consiga logo localizar o suspeito de assassinar o digital influencer. "Na verdade o que a gente quer é Justiça. Que seja investigado e que investiguem. Procurem saber o que realmente aconteceu. Que não fique em vão. Que não seja só mais um homossexual morto e pronto. Sabemos que não foi facção", afirmou.



Carreira de filho no auge

A mãe de Gleison, Cláudia Severo Barros, também lamentou a morte e afirmou que a carreira do filho estava no auge. Ela disse também que o filho foi enforcado e que a família sabe quem praticou o crime. "Ele era o Pirangay, muito famoso. Ele estava no auge. Ele não merecia isso. Muita tragédia para uma pessoa só. Enforcaram meu filho. Eu quero Justiça e vou correr atrás. A gente já sabe quem é. Já estamos tomando providência. Mataram meu filho estrangulado", disse.

Corpo de "Pirangay" foi encontrado em um dos cômodos da casa pelo dono do imóvel. Reprodução/Arquivo Pessoal

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.