Digital influencer “Pirangay” é encontrado morto em residência de amigo na Parangaba

Francisco Gleison de Sousa, de 24 anos, digital influencer conhecido como "Pirangay”, foi encontrado morto na residência de um amigo na rua Monsenhor Salviano, no bairro Parangaba. O rapaz mantinha um perfil humorístico em uma rede social onde publicava fotos e vídeos do seu cotidiano. O corpo dele foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo um familiar, que não quis se identificar, “Pirangay” a causa da morte foi enforcamento. A família do jovem soube do crime através de uma amiga dele, que foi informada por uma pessoa que mora nas proximidades da casa onde ele estava.

Vários seguidores lamentaram a morte do rapaz por meio de comentários nas publicações mais recentes do perfil de “Pirangay”.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do amigo, que é proprietário da casa, outras duas pessoas estavam no local com o influencer. O corpo foi encontrado em um dos cômodos pelo dono do imóvel, que procurou o 5º Distrito Policial para comunicar o caso.

O crime está sendo investigado pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os agentes foram até o local para realizar os levantamentos e identificar os suspeitos. A motivação do homicídio é desconhecida.