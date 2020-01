Adotado por policiais, cachorro faz treinamento para atuar na segurança de Fortaleza

Adotado por uma equipe de policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em dezembro do ano passado, o cachorro vira-lata Major K-9 participou de um treinamento no Comando de Policiamento com Cães (CPCães). O "curso" aconteceu nessa sexta-feira (10) e teve objetivo de treinar o cão para auxiliar os agentes em ações de segurança de Fortaleza.



Pelas redes sociais do BPTur, os policiais compartilharam uma foto do momento e agradeceram a receptividade da CPcães com o animal, que também teve acesso à rotina da Companhia de Rondas Ostensivas com Cães (Roca).



Resgatado das ruas, Major nunca havia passado por treinamento antes e divide a rotina diária ao lado dos policiais, estando presente em dois postos de policiamento no bairro Mucuripe, localizados na Avenida Beira-Mar e em frente ao Parque Bisão.



Cachorro policial



O animal foi resgatado por um tenente da PM ao comover a população e a corporação por se emocionar ao ver viaturas passando. Segundo o soldado Dayves Estevam, 32, um dos responsáveis pela adoção do cachorro, a relação do cão com a Polícia Militar já dura há mais de um ano. “Nós acabamos criando uma afeição por ele. Passa o dia lá com a composição, trabalhando com os agentes, avisando quem chegar perto”, diz.



Major aprendeu sozinho a maneira como se comportar nas diligências realizadas pela equipe, segundo Dayves. “Vendo a gente fardado, ele se auto adestrou. Ele raciocinava que a gente tava abordando, prendendo o suspeito, então ele entendeu que o suspeito poderia ser uma ameaça para o policial. Até quando a gente algemava o suspeito para ir para a delegacia, ele saía atrás, correndo.”