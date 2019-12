5ª Corrida Vida tem participação recorde

Cerca de 5 mil pessoas devem participar da 5ª edição da Corrida Vida – Vamos todos, vamos juntos!, que mais uma vez vai encerrar em clima festivo e descontraído o calendário de corridas de rua de Fortaleza. No próximo dia 22 de dezembro, os participantes vão percorrer as ruas do Centro Administrativo do Cambeba, na capital cearense, em diversas categorias, nas distâncias de 5km e 10km – que estarão bem sinalizadas, em cores diferentes.

Em se confirmando essa expectativa, seria o maior número de participantes já registrado pela Corrida Vida, que teve 2.800 inscritos em 2015, 3 mil em 2016, 3.500 no ano seguinte e 4 mil no ano passado. "O crescimento do número de participantes comprova que a Corrida Vida já tem um lugar no coração dos corredores e praticantes de atividades físicas em Fortaleza. Essa é uma corrida democrática, que recebe tanto os corredores profissionais quanto as pessoas que estão interessadas apenas em praticar exercícios e manter hábitos saudáveis em seu dia a dia", explica Tayro Mendonça, Supervisor de Planejamento Comercial do Diário do Nordeste.

Um dos destaques são as categorias específicas para cadeirantes e paratletas (ambas em 5km), valorizando a participação desse público. Também haverá as categorias 5km individual geral (feminino ou masculino), 10km individual geral (masculino ou feminino) e premiações específicas para idosos e colaboradores do Grupo Edson Queiroz.

Todos os participantes que adquiriram os kits oficiais vão receber medalhas, e do 1º ao 3º colocado em cada categoria também ganharão troféus.

Os kits da corrida serão entregues nos dias 19 (para Assessorias esportivas), 20 e 21 de dezembro (público em geral), no Shopping Iguatemi. Divulgação

Kits

A 5ª Corrida Vida – Vamos todos, vamos juntos! é realizada pelo Diário do Nordeste, com direção da Nova Letra. As incrições vão até amanhã (dia 17 de dezembro, no primeiro lote), e podem ser feitas no site da Corrida Vida ou em lojas credenciadas (veja abaixo).

Para conforto e tranquilidade dos participantes da prova, os kits da corrida serão entregues durante os dias 19 (apenas para Assessorias esportivas), 20 e 21 de dezembro (público em geral), no stand da Corrida Vida, no Shopping Iguatemi (localizado entre as lojas Zara e Outback).

A Corrida Vida tem patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do Sistema Fiec/Senai e Universidade de Fortaleza (Unifor), com apoio do Governo do Estado Ceará, da Prefeitura de Fortaleza, da Nacional Gás, Sicredi, Indaiá, Mercadinhos São Luiz e Óticas Diniz.

Serviço

5ª Corrida Vida

Data: 22 de dezembro de 2019

Local: Centro Administrativo do Cambeba – Fortaleza

Percursos de 5 km e 10 km

Datas de entregas dos kits: 19 (Assessorias), 20 e 21 de dezembro de 2019, no Shopping Iguatemi

Horário: Concentração dos atletas a partir de 5h; largada de cadeirantes e paratletas às 6h; largada geral às 6h05

Inscrições e mais informações: diariodonordeste.com.br/corridavida

e nas lojas credenciadas:

Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA) – Rua Dep. Moreira da Rocha, 925 – Meireles. Telefone: (85) 2181.0840

Pratick Esportes – Shopping PlazaTower – Av. Santos Dumont, 2626 – Aldeota. Telefone: (85) 3244.3858