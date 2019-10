Edifício Andrea: dedicação e esforço sem fim

Com o auxílio de cães farejadores, maquinários, serras, luvas, pás, óculos e outras ferramentas, os bombeiros chegam, hoje, ao quarto dia de trabalho ininterrupto, impulsionados pela nobre missão de resgatar vidas. As ações, cujo término ocorrerá após a localização e retirada da última vítima dos escombros, ainda não têm previsão de acabar.

Mas as altas chances de encontrar sobreviventes levam um sopro de esperança aos profissionais, familiares, amigos e quem mais se solidariza com a dor do outro. As imagens, registradas com precisão pela equipe de fotógrafos do Sistema Verdes Mares, mostram mais do que homens e mulheres em serviço, mas seres humanos incansáveis na busca por vítimas. As fotografias falam por si.

Foto: Helene Santos

Foto: Helene Santos