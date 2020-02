"Precisa ter paciência", pede Argel após empate com ABC-RN

Após empatar sem gols com o ABC-RN, neste sábado (8), e seguir sem ainda ter vencido na Copa do Nordeste, Argel Fucks pediu paciência para que os resultados positivos venham, afirmando que o grupo está em início de trabalho.

"Não temos nem 30 dias de trabalho. A gente precisa ter paciência, tranquilidade", pediu o treinador alvinegro.

Sob o seu comando, o Alvinegro de Porangabuçu venceu apenas um dos oito jogos disputados. Sendo três pela Série A do ano passado - Athletico-PR, Corinthians e Botafogo - e cinco esse ano pelo Nordestão e Campeonato Cearense - Freipaulistano, Ferroviário, Fortaleza, Pacajus e ABC. O Cacique do Vale do Caju foi o único time derrotado pelo Vovô com Argel comandando a equipe.

Experiente e com costume de trabalhar sob pressão por triunfos, o treinador lembrou quando estava em suas ex-equipes e afirmou que seu trabalho está sendo feito.

"A cobrança faz parte. No Inter, Coritiba, Vitória.. Estou acostumado a esse tipo de pressão", disse. "Estou fazendo o meu trabalho. Precisamos achar esse encaixe no meio campo pra frente, porque do meio campo para trás a gente já tem", finalizou.

O Ceará voltar a jogar na próxima quarta-feira (12) quando encara o Bragantino-PA, às 15h30, no estádio Diogão, pela 1ª fase da Copa do Brasil.