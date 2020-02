Ceará empata sem gols com ABC-RN fora de casa

O Ceará segue sem vencer na Copa do Nordeste. Em duelo de alvinegros, ABC-RN e Vovô empataram sem gols, na tarde desta sábado (8), na Arena das Dunas, pela 3ª rodada da competição regional. Com o resultado, o Vovô segue na 4ª colocação do Grupo B com três pontos.

O jogo

Com a mesma equipe que iniciou no empate diante do Fortaleza pelo primeiro Clássico-Rei do ano, o Ceará começou a partida buscando conhecer seu adversário, que aos quatro minutos assustou com chute de fora de Erivan, mas logo foi crescendo na partida, e ficando com a maior posse de bola.

Com Charles e Rafael Sóbis dominando o meio campo e Bruno Pacheco aparecendo como surpresa ao ataque e Leandro Carvalho e Rogério pelas pontas, o Vovô foi ocupando os espaços no campo defensivo do ABC e levou perigo em duas grandes oportunidades. Na primeira, aos 19, com William Oliveira. Felipe Silva cruzou na área, o volante saiu de trás da marcação para desviar com o é direito, mas mandou para fora. Minutos depois, Leandro Carvalho recebe na esquerda, infiltrou na área e bateu volante para Felipe Silva. O camisa 10 pegou de primeira e bateu rente à trave esquerda de Rafael, mas a bola foi embora pela linha de fundo.

Na etapa final, as equipes voltaram com mudanças visando sair com a vitória. Em período onde as equipes apostaram na velocidade, o Ceará permaneceu tendo maior posse de bola enquanto o ABC seguiu atuando nos contra-ataques. Porém, poucas foram as chances criadas pelos times.

A melhor oportunidade de abrir o placar foi dos donos da casa. Em jogada de contra-ataque, Núbio Flávio recebeu de cara para o gol, mas mandou por cima.

Com o empate, cada equipe somou um ponto. O Vovô, com três, é o 4º colocado do Grupo B enquanto o Elefante de Natal, com quatro, também é o 4º, mas do Grupo A.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (12), quando encara o Bragantino-PA, pela Copa do Brasil. A partida terá início às 15h30, no estádio Diogão, no Pará.