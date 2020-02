Ceará vence Pacajus e conquista 1ª vitória do ano

Em confronto válido pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Ceará e Pacajus se encararam no estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira (5). Com gol marcado por Klaus no primeiro tempo, o Vovô saiu da partida como vencedor e conquistou sua primeira vitória da temporada. Apesar do êxito, o duelo encerrou sob vaias da torcida alvinegra que protestou contra o técnico Argel Fucks.

O jogo

Buscando a primeira vitória na temporada, o Ceará desceu ao vestiário no intervalo com o resultado positivo no placar. Apesar de muitos erros no setor de armação e ataque, o Vovô utilizou da velocidade de Mateus Gonçalves para buscar o ataque. No entanto, o autor do gol foi um zagueiro. Assim como aconteceu no Clássico-Rei do último sábado (1), Klaus marcou de cabeça abrindo o placar para o Vovô. O tento, que iniciou em falta sobre Eduardo e com cobrança na área de Vinícius, saiu aos 16 minutos.

Atuando no contra-ataque, o Pacajus teve algumas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. O momentou que chegou mais perto foi com Paulista, que mandou na trave.

Com uma marcação bem armada do Cacique do Vale do Caju, o Vovô teve dificuldades para criar jogadas e teve sua melhor chance aos quatro minutos. Após lançamento de Ricardinho, Lima sai de trás da marcação e recebe na área. O meia dá um toquinho por cima do goleiro, mas a bola sobe demais e bate na parte de cima da rede pelo lado de fora.

Principal nome da partida, Wesley foi o responsável por armar as jogadas do Pacajus e por muito pouco não marcou o gol do empate no fim da partida. Com o relógio apontando 43 minutos, o meia arriscou de fora e viu a bola passar com perigo ao lado da trave direita de Diogo Silva.

Com o resultado a seu favor, o Ceará utilizou da posse de bola para assegurar a vitória nos minutos finais.

A vitória fez o Alvinegro de Porangabuçu conquistar seu primeiro jogo na temporada e sob o comando de Argel Fucks. Agora, o Vovô é o vice-líder com quatro pontos enquanto o Pacajus cai para quinto com três.

No sábado (8), o Ceará encara o ABC-RN, às 16h, na Arena das Dunas, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Na quarta-feira (11), o Pacajus enfrenta o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.