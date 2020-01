Ceará empata com Frei Paulistano em 2 a 2 na estreia da temporada 2020

O Ceará estreou oficialmente em 2020 com empate. No primeiro compromisso da temporada, o Vovô se impôs no estádio Presidente Vargas (PV) mas ficou no 2 a 2 com o Frei Paulista/SE neste domingo (26). Em campo, nada de torcida devido punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que impediu a presença de público. Os gols dos donos da casa foram de Vinícius e Felipe Silva, enquanto Caio e Baby deixaram tudo igual. O duelo foi válido pela 1ª fase da Copa do Nordeste.

O próximo duelo alvinegro é no Campeonato Cearense, com adversário e horário a definir. Já no sábado (1º), a equipe de Argel Fucks encara o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do ano.

Primeiro tempo

O Ceará iniciou a partida com muito volume e logo assumiu o controle da partida. Atuando no 4-3-3, o Vovô teve a posse de bola e conseguiu superar as linhas de marcação do Frei Paulistano/SE principalmente com o meia Vinícius, que se colocou centralizado atrás do trio ofensivo.

Assim, em uma toque de brilhantismo do novo reforço, Felipe Silva recebeu de calcanhar e abriu o placar aos 12. Logo depois, foi o próprio Vinícius que ampliou, aos 20. O atleta aproveitou bate-rebate e, na grande área, mandou um foguete sem chances de defesa.

O placar fez o Vovô diminuir o ritmo, permitindo o crescimento dos visitantes. João Grilo e Ramalho até tentaram descontar, mas pararam em Fernando Prass. Já aos 38, Rodrigão teve a chance de deixar o Alvinegro de Porangabuçu com mais superioridade ao driblar Andrade. O arremate foi por cima do gol.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Frei Paulistano voltou buscando o empate. Aos 3, Caio finalizou para fora após cruzamento de Matheus. Na segunda oportunidade, cinco minutos depois, o centroavante não desperdiçou e diminuiu o placar: 2 a 1.

O tento fez o Vovô acordar na partida. Vinícius perdeu chance clara de gol ao finalizar fraco aos 9. Na sequência, Rodrigão exigiu boa defesa de Andrade em cabeçada.

No fim, Argel Fucks mexeu na equipe e colocou Rafael Sóbis e Rick em campo. Sem intensidade, o Vovô caiu de produção, enquanto o Frei Paulistano cresceu. Aos 40, Baby aproveitou cruzamento, subiu mais alto que a defesa alvinegra e arrancou o empate: 2 a 2.