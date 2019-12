Ceará perde para o Corinthians por 1 a 0 em casa e pode entrar na zona nesta rodada

O Ceará perdeu para o Corinthians nesta quarta-feira (4), por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol foi marcado por Gustavo aos 36 minutos do 2º tempo, após o meia alvinegro Lima ser expulso. O resultado mantém o Vovô com 38 pontos, somente 2 acima de Cruzeiro na tabela de classificação do Brasileirão. A Raposa pode lançar o time cearense no Z-4 ao fim desta 37ª rodada se vencer o Grêmio nesta quinta-feira (5).

O jogo

Primeiro tempo de poucas emoções no Castelão. O Ceará de Argel Fucks agrediu mais, com duas boas chegadas de Lima e uma falta perigosa de Ricardinho defendida por Cássio. O time cearense atuou em um 4-1-4-1 com Fabinho entre as linhas e Galhardo no comando ofensivo.

Embora com menos posse de bola, o Vovô aproveitou melhor os contragolpes principalmente com Felipe Silva e Lima. O Ceará esperou o Timão, também organizado em um 4-1-4-1 com muita projeção dos laterais. Fágner contribuiu mais com a fase criativa pelo meio enquanto Carlos Augusto aproveitou o corredor aberto pela esquerda de Janderson, que descia bastante para o centro.

Argel Fucks foi muito ativo à beira do campo orientando a equipe Foto: Kid Junior

Na melhor oportunidade paulista, o jovem camisa 31 chutou de fora da área após saída ruim de Diogo Silva em cobrança de falta. A bola foi interceptada pelo zagueiro Brock. Em seguida, Felipe Silva desperdiçou bom contra-ataque ao lançar a pelota por trás de Lima.

O 2º tempo começou com Felippe Cardoso entrando no lugar de Felipe Silva, que fez boa etapa inicial. O time paulista veio mais ofensivo, pressionando mais o adversário no campo defensivo.

Aos 25 minutos, o meia Lima, já amarelado, chegou com a sola da chuteira alta sobre Ramiro. O camisa 45 recebeu o 2º amarelo e foi expulso. Mateus Gonçalves entrou para atuar pela esquerda, onde Lima estava jogando.

Com um a mais, o Corinthians se lançou ao ataque. Dyego Coelho, técnico paulista, mandou a campo o centroavante Gustavo, ex-Fortaleza. Em sua 1ª oportunidade na área, após escanteio de Clayson, o camisa 19 superou o lateral João Lucas por cima e cabeceou no meio do gol de Diogo Silva, aos 36 minutos.

Chico entrou nos minutos finais no lugar de Felippe Cardoso, que havia entrado na 2ª etapa Foto: Kid Junior

O Timão segurou o placar na etapa final e ainda teve boas chances com Janderon, que acertou a trave, e Fágner, em tiro defendido pelo goleiro do alvinegro.

Foi a 1ª vitória do Corinthians fora de casa em 2 meses. O resultado garantiu a equipe de São Paulo na Libertadores 2020, com dúvida somente se entra na pré ou direito na fase de grupos da competição.

Enquanto isso, o Ceará espera o resultado do jogo entre Grêmio e Cruzeiro nesta quinta-feira, às 19h15, na casa do Tricolor. Caso a Raposa vença, supera o Vovô (38 pontos) e o lança na zona de rebaixamento, deixando a definição de qual dos dois deve cair para a Série B para domingo (8). O time mineiro tem 36 pontos na tabela da Série A.

Na 38ª e última rodada do Brasileiro, o Vovô encara o Botafogo, às 16h, no Engenhão.