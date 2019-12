Ceará empata com Botafogo e garante permanência na Série A do Brasileirão

Em duelo de alvinegros no estádio Nilton Santos, na tarde desta domingo (8), Ceará e Botafogo empataram por 1 a 1, pela 38ª e última rodada da Série A do Brasileirão. Marcus Vinícius abriu o placar para os donos da casa, mas Thiago Galhardo deixou tudo igual.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram bastante truncado, com muitos erros. O Ceará, com maior posse de bola, teve as melhores chances, mas as desperdiçou com Thiago Galhardo, Luiz Otávio e Mateus Gonçalves. O mesmo não aconteceu com o Botafogo que, na primeira oportunidade clara, balançou as redes.

Com o relógio batendo nos 38 da primeira etapa, Luís Henrique, de apenas 17 anos, cruzou rasteiro na área. Marcus Vinícius se adiantou sobre a marcação do Vovô e mandou a bola para o fundo das redes.

Em busca de, pelo menos, empatar, o técnico Argel Fucks voltou com Wescley e Cristovam nas vagas de Auremir e Eduardo Brock, respectivamente, e viu as mudanças surtirem efeito com o Vovô partindo para o ataque.

Aos 17 da segunda etapa, Thiago Galhardo tenta fazer cruzamento, mas bola desvia no braço de Marcinho. Após dois minutos analisando o VAR e com pênalti confirmado a favor do time cearense, Thiago Galhardo, aos 20 minutos, mandou no meio do gol e deixou tudo igual no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Ceará terminou a competição em 16º com 39 pontos, manteve três de diferença de três do Cruzeiro, em 17º, que foi derrotado pelo Palmeiras, no Mineirão, por 2 a 0. A partida em Belo Horizonte - MG precisou ser interrompida por falta de condições de continuar por vandalismo por parte de alguns torcedores.