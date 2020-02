Fortaleza e Ceará empatam por 1 a 1 no primeiro Clássico-Rei do ano

Em jogo válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará empataram por 1 a 1, nesse sábado (1), na Arena Castelão. Klaus abriu para os alvinegros, mas Osvaldo deixou tudo igual para os tricolores.

Com partida marcada por erros da arbitragem, muitos cartões, pênalti perdido e dois gols anulados, Leão do Pici e Vovô fizeram um grande duelo, mas terminaram com marcador em igualdade no primeiro Clássico-Rei do ano.

O jogo

Em partida bastante disputada, o Ceará deixou o gramado no primeiro tempo com a vitória. Apesar de chances criadas pelo tricolor, foi o Vovô quem abriu aos 31. Felipe Silva cobrou escanteio e o zagueiro alvinegro, que sequer precisou saltar e estava livre de marcação, mandou para as redes de cabeça e abriu o placar.

Na volta para a etapa final, o tricolor voltou agredindo e logo no 1º minuto chegou perto de empatar. Carlinhos recebeu um belo passe de Felipe, entrou na área e bateu para o gol, mas foi travado por Klaus. No minuto seguinte, Wellington Paulista recebeu dentro da área, mas mandou direto para fora. No entanto, o Vovô logo chegou com perigo e, após cabeceio de Rafael Sóbis, a bola bateu no travessão direito de Felipe Alves.

Com maior posse de bola, o Tricolor do Pici pressionou principalmente pelos lados, aproveitando a velocidade de seus pontas, Romarinho e Osvaldo, e empatou com gol do camisa 10. Aos 17 minutos, Bruno Pacheco rouba bola na área, mas acaba sendo desarmado por Mariano Vázquez. O meia cruzou na área e Osvaldo mandou de bicicleta para marcar um golaço e deixar tudo igual na Arena Castelão.

No fim da partida, o Vovô teve duas chances de sair com a vitória. Aos 36, Rick sai de trás da linha defensiva tricolor, recebe passe de Vinícius, sai em velocidade, dribla Felipe Alves e manda para o fundo do barbante, mas o bandeirinha anulou o gol do jovem atleta revelado pela base alvinegra assinalando impedimento. Aos 43, uma nova oportunidade. Rodrigão recebe passe e toca para Samuel Xavier. O lateral cruza na área e o camisa 9 cabeceia, mas a bola bate no braço do zagueiro Juan Quintero, que acabou epulso, e o árbitro manda pênalti. Vinícius, que entrou no andar do segundo tempo, bateu no lado do lado esquerdo e viu o goleiro tricolor defender.

Com o empate, cada equipe somou um ponto. Agora, com 2 pontos cada, o Vovô é o 3º colocado do Grupo B enquanto o Leão é o 6º do Grupo A.

Os dois voltam a campo no meio da semana para a disputa da 2ª rodada do Campeonato Cearense. Às 20h da quarta-feira (5), o Fortaleza recebe o Atlético-CE, na Arena Castelão. Às 21h30 da quinta (5), o Ceará encara o Pacajus, no estádio Presidente Vargas.