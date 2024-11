Floresta x Caucaia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Caucaia começam a decidir uma vaga na decisão da Taça Fares Lopes. As duas equipes fazem o jogo de ida das semifinais nesta quinta-feira (28), 16 horas, no estádio Presidente Vargas. A partida de volta será no dia 1º de dezembro, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE), às 16h.

As equipes estiveram no Grupo B, com a Raposa sendo 1º colocada com 7 pontos, e o Lobo da Vila ficando na 2ª colocação com 5 pontos, mas o regulamento previa um confronto dentro do próprio grupo na semifinal. O outro confronto será entre Atlético x Ferroviário, que se enfrentam ontem no jogo de ida, com vitória da Águia por 1 a 0.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV

Palpites

Escalação

Floresta

Wilderk, Rafael Luiz, Léo, Wesley, Icaro, Rafael Furlan, Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes, Bismark, Vitinho, Diogo Mourão

Caucaia

Douglas Dias, Dieguinho, Marcondi, Leandro Amaro, Lincoln, Leylon, Tadeu, Paulinho Cearense, Santos, Ailton e Siloé

Floresta x Caucaia

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Horário: 16h (de Brasília), quinta-feira, 28 de novembro

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistente 1: ZAQUEU Eleutério LINHARES

Assistente 2: CAMILA Ferreira de SOUSA

Reserva 1: WLADYERISSON Silva OLIVEIRA