Ex-Ceará, Valdo projeta confronto do V-Varen Nagasaki em busca de acesso no Japão

O V-Varen Nagasaki irá iniciar sua busca pelo acesso à J-League, principal divisão do futebol japonês no próximo domingo (1). A equipe enfrenta o Vegalta Sendai pelas semifinais dos playoffs da J-League 2, disputada entre as equipes que ficaram entre 3º e 6º na temporada regular. O zagueiro Valdo deve ser um dos jogadores que estarão em campo no confronto.

O zagueiro, que no Brasil teve boa passagem pelo Ceará, comentou sobre o duelo e a preparação durante o mês de novembro para os playoffs da competição. A última rodada da temporada regular foi disputada no dia 10.

“É um confronto importante em busca das nossas ambições no campeonato, que é o acesso. Fizemos uma grande reta final de temporada, e espero que possamos continuar da mesma forma em busca do acesso. Foi uma grande preparação nesse período sem jogos, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, em busca de ir para a decisão dos playoffs”, disse Valdo.

Legenda: Valdo teve passagem marcante pelo Ceará e tem mais de 100 jogos com a camisa do Vovô Foto: FOTO: CAMILA LIMA

“Do outro lado também tem uma grande equipe, que chegou nos playoffs e está na briga, então temos que respeitar. Mas sabemos da nossa qualidade, e temos total confiança no que trabalhamos. Não vai faltar luta e entrega, e espero que possamos confirmar essa classificação em busca de dar mais um passo em busca do acesso”, completou.

V-Varen Nagasaki e Vegalta Sendai se enfrentam no próximo domingo (1), às 01h05 (horário de Brasília), em jogo único pelas semifinais dos playoffs da J-League 2.

No Vozão

Contratado pelo clube de Porangabuçu em 2016, após deixar o Confiança/SE, Valdo somou 118 partidas pela equipe. Participou dos acesso à Série A de 2017 e também do títulos estaduais em 2016 e 2017. Na atual temporada, atuou em 47 jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense.