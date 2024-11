João Ricardo admite título distante, mas garante Fortaleza na briga por melhor posição na Série A

A três rodadas do fim da Série A, o Fortaleza tem chances remotas de brigar pelo título, com probabilidade de apenas 1%. Diante desse cenário, o goleiro João Ricardo admitiu, em coletiva, a distância do Leão para uma conquista inédita do Campeonato Brasileiro, mas garantiu que o elenco permanecerá lutando.

Não adianta a gente ficar iludindo muito, temos que ser sinceros, o título ficou distante. É possível, é, e a gente acredita, e se preparar para isso. Temos três jogos ainda e confrontos muito difíceis. Como falei, o foco principal ainda é a busca pelo título, por mais que as chances sejam remotas e está distante, mas a gente vai lutar por isso João Ricardo Goleiro do Fortaleza

Com 9 pontos por disputar, o Fortaleza só pode chegar até 74 pontos, sendo que o Botafogo e Palmeiras, que ainda tem dois jogos por fazer, possuem 73 e 70, respectivamente. A 3ª posição hoje pertence ao Internacional, que tem os mesmos 65 pontos do Tricolor, e os dois ainda se enfrentam no Castelão.

O Leão, portanto, ainda pode terminar em uma colocação acima da que está na classificação e superar o 4º lugar de 2021. E é justamente esse detalhe que norteia o Fortaleza na reta final segundo João Ricardo.

“Se não acontecer (de ser campeão), a gente vai brigar pela melhor posição possível. Não é porque o ano esteja distante que o ano acabou para a gente. Acho que nós jogadores e comissão técnica não temos o direito de largar ainda o ano”, afirmou.

O Fortaleza volta a campo domingo para encarar o Vitória-BA no Barradão. Se vencer, o Leão confirma a participação na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025.