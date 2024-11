Lateral Raí Ramos não fica no Ceará para 2025

O lateral-direito Raí Ramos não seguirá no Ceará para a temporada 2025. O Vovô não vai solicitar uma renovação do empréstimo e o atleta já conversa com outra equipe do futebol brasileiro.

O Diário do Nordeste confirmou com o staff do jogador que ele não fica em Porangabuçu. Raí terá seu contrato reativado com o São Paulo, com quem tem vínculo até o fim do próximo ano, mas também não deve seguir no time paulista.

Segundo o repórter Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, o lateral-direito negocia com a Chapecoense e a transferência tende a ser em definitivo, com liberação por parte do São Paulo.

No Ceará, Raí Ramos começou a temporada como titular, mas com a chegada de Léo Condé perdeu espaço para o português Rafael Ramos. Ao todo, foram 42 partidas com a camisa alvinegra, quatro gols marcados e duas assistências.