Com Vini Jr, Rodri e Messi, FIFA anuncia indicados ao The Best

A FIFA anunciou a lista de indicados para o The Best FIFA Football Awards 2024, que reconhecerá as principais estrelas em mais um ano emocionante do futebol feminino e masculino, tanto em nível de clube quanto de seleções.

A votação já está aberta em FIFA.com em várias categorias de prêmios, com os fãs desempenhando um papel fundamental na escolha dos vencedores. A votação será para: Melhor jogador masculino, Melhor Jogadora, Melhor Treinador Masculino, Melhor Treinador Feminino, Melhor Goleiro e Melhor Goleira Feminina, que terá o mesmo peso entre torcedores, os atuais capitães e treinadores de todas as seleções femininas e masculinas e representantes da mídia.

Legenda: Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro deste ano da France Football Foto: Jose Breton- Pics Action / shutterstock

A maior mudança em termos de votação para a edição deste ano é que os torcedores poderão escolher entre uma lista de 77 jogadores indicados – 22 zagueiros, meio-campistas e atacantes cada, além de 11 goleiros – encaixando-os em uma das várias formações táticas predefinidas para construir sua equipe. Os votos serão ponderados igualmente entre os fãs e um painel de especialistas.

O Prêmio Puskás da FIFA foi redefinido como sendo concedido ao artilheiro do melhor gol do futebol masculino, independentemente do campeonato ou nacionalidade. Para homenagear o melhor gol marcado no futebol feminino em qualquer liga do mundo, o Prêmio FIFA Marta, em homenagem à lenda brasileira, será apresentado pela primeira vez.

A votação está aberta de FIFA.com até às 23h59 CET de terça-feira, 10 de dezembro de 2024. As regras de alocação para todos os prêmios estão disponíveis no Centro Digital da FIFA.

Os indicados a Melhor Jogador Masculino da FIFA

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (agora aposentado)

Vinícius Jr (Brasil), Real Madrid

As indicadas a Melhor Jogadora da FIFA

Aitana Bonmatí (Espanha), Barcelona

Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (EUA), Olympique Lyonnais

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (EUA), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (EUA), San Diego Wave

Ona Batlle (Espanha), Barcelona

Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona

Sophia Smith (EUA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman (EUA), Washington Spirit



Melhor Treinador (Futebol Feminino)

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/EUA

Futoshi Ikeda (Japão), Japão

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

Sonia Bompastor (França), Olympique Lyonnais/Chelsea

Os indicados a Melhor Treinador Masculino da FIFA

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Espanha), Espanha

Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

As melhores goleiras femininas da FIFA indicadas

Alyssa Naeher (EUA), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemanha), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japão), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Espanha), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/Paris Saint-Germain

Os indicados a Melhor Goleiro Masculino da FIFA

Andriy Lunin (Ucrânia), Real Madrid

David Raya (Espanha), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martinez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Itália), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (França), AC Milan

Unai Simón (Espanha), Athletic Club