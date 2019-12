Ceará sofre gol no fim, empata com Athletico-PR e perde chance de se distanciar do Z4

Em estreia do técnico Argel Fucks no comando do Ceará, o alvinegro empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena Castelão, neste sábado (30), pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mateus Gonçalves abriu para o Vovô aos 42, mas Madson deixou tudo igual aos 48. Ambos os gols foram na etapa final.

O jogo

Em primeiro tempo bastante corrido, Ceará e Athletico-PR deixaram o gramado empatados por 0 a 0. Apesar de maior posse de bola e com mais vezes chegando ao ataque, o Vovô pouco fez o goleiro Santos trabalhar. A melhor chance dos alvinegros aconteceu em cobrança de falta de Leandro Carvalho. O atacante bateu no canto direito e o goleiro Santos se esticou para mandar para fora.

Com muitos desfalques, os visitantes utilizaram mais dos contra-ataques para que pudessem chegar com perigo. No fim da etapa inicial, Marco Ruben bateu de fora da área e obrigou Diogo Silva a fazer a melhor defesa do primeiro tempo.

O Ceará voltou com uma postura bastante diferente, tomando conta da etapa final, mas seguindo com os mesmos erros na hora da finalização. Precisando do resultado, o Vovô obrigou o goleiro Santos a fazer grandes defesas. Thiago Galhardo, Bergson e Ricardinho tiveram as melhores chances de abrir o marcador a favor dos donos da casa, mas não tiveram eficiência para balançar as redes.

Quando a partida parecia que iria terminar empatada sem gols, Valdo saiu da defesa, roubou a bola no ataque, fez tabela com Thiago Galhardo e mandou na área. Mateus Gonçalves, que entrou na segunda etapa, ficou com o rebote e fez para o Vovô aos 42. Com o relógio marcando 48, Madson deixou tudo igual. Em cobrança de escanteio, a defesa alvinegra vacilou e o lateral mandou de cabeça para deixar tudo igual.

Mesmo jogando com um a mais desde os 17 do período final, já que Vitinho foi expulso após discussão com João Lucas, o Alvinegro de Porangabuçu não conseguiu vencer a equipe paranaense, que veio para a capital cearense com o elenco recheado de desfalques. Agora, o Vovô torce para que o Cruzeiro não vença o Vasco, na próxima segunda-feira (2), para que não seja ultrapassado na tabela e não entre na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Ceará permanece em 16º com 38 pontos enquanto o Furacão, com 41, sobe para a quarta posição. Na próxima quarta-feira (4), Vovô recebe o Corinthians, na Arena Castelão, às 19h30, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.