Ceará empata com Ferroviário no PV e torcida protesta

No primeiro Clássico da Paz do ano, Ceará e Ferroviário empataram por 1 a 1. O confronto aconteceu na noite desta quarta-feira (29), no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Wellington Rato abriu para o time coral no primeiro tempo e Samuel Xavier no segundo, empatou para o Vovô.

Ao fim da partida, a torcida alvinegra soltou gritos de protestos contra Argel Fucks. Sob o comando do treinador, o clube de Porangabuçu ainda não conquistou nenhuma vitória. São seis partidas, sendo cinco oficiais e um jogo-treino. Pela Série A do ano passado, o time comandando por Argel empatou com Botafogo e Athletico-PR e foi derrotado pelo Corinthians. Já em 2020, empatou com Sindicato dos Atletas do Estado do Ceará (Safece), em jogo-treino no PV, Freipaulistano-SE, pela Copa do Nordeste, e Ferroviário, no Estadual.

O jogo

Utilizando velocistas como Mateus Gonçalves e Rogério nas pontas, o Ceará buscou atacar pelas pelos lados do campo, mas encontrou dificuldades em passar pela defesa coral, que iniciou o jogo fazendo marcação alta e estava bem postada.

As boas chances do Vovô foram finalizadas por Rodrigão. Na primeira, errou e mandou para fora. Na segunda tentativa, cabeceou para o gol, mas mandou nas mãos de Nícolas.

Dois minutos depois de ter perdido uma grande oportunidade, Wellington Rato abriu o placar no marcador aos 36 minutos. Após troca de passes, Eriky escorou para o camisa 10 do Peixe arriscar de fora e mandar no canto direito de Fernando Prass para marcar um golaço.

Na etapa final, o time alvinegro permaneceu tendo problemas para infiltrar na defesa coral, que jogava no contra-ataque em busca de fazer o segundo e "matar" a partida. Inclusive, chegou perto com Wellington Rato. O atacante recebeu na entrada da área e tentou marcar de cobertura, mas a bola foi para fora.

Pressionando incessantemente pelo empate, o gol da igualdade veio perto do fim da partida. Após bate-rebate dentro da área coral, a bola sobrou para Samuel Xavier que bateu cruzado para deixar tudo igual no marcador aos 43. A virada quase veio aos 46. Rafael Sóbis tocou para Rodrigão, o centroavante bateu cruzado na área, mas a bola passou por todo mundo.

Com o primeiro ponto conquistado na segunda fase do certame, Vovô fica em 3º enquanto o Peixe em 4º.

Os dois voltam a campo no fim de semana. No sábado (1), Ceará encara o Fortaleza, às 18h, pela 2ª rodada Copa do Nordeste, na Arena Castelão. No domingo (2), o Ferroviário recebe o Guarany de Sobral, às 16h, no estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.