Fortaleza anuncia volta de Rogério Ceni ao comando do time

O Fortaleza anunciou, na manhã deste domingo (29), o retorno do treinador Rogério Ceni. O anúncio foi confirmado no Instagram do clube. Segundo a diretoria do clube, Rogério Ceni respondeu positivamentea proposta feita pelo tricolor na madrugada deste domingo, às 00h40.

Rogério Ceni chega novamente ao Fortaleza junto com os seus auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões como também o preparador físico Danilo Augusto - todos já trabalharam no time cearense.

Fortaleza e o técnico Rogério Ceni assinaram o contrato até o dia 15 de dezembro de 2019.

Rogério Ceni deixou o Fortaleza no dia 11 de agosto, e foi anunciado no Cruzeiro na manhã seguinte. Depois de 46 dias de trabalho na Raposa, o treinador foi demitido após o empate com o Ceará, na Arena Castelão.

Campanha pelo Tricolor de Aço

Rogério Ceni foi contratado pelo presidente Marcelo Paz em novembro de 2017. Na disputa do Brasileirão da Série B de 2018, Fortaleza foi campeão, com 21 vitórias, oito empates e apenas nove derrotas. No comando técnico do Leão, Rogério Ceni comandou a equipe em 93 oportunidades. Foram 51 vitórias, 18 empates e perdeu outras 24 vezes.

Neste período de um ano e 10 meses à frente do Fortaleza, Rogério Ceni foi campeão também da Copa do Nordeste 2019 e do Campeonato Cearense 2019.

Negociações e anúncio

O clube ressaltou por meio do Instagram que o "Fortaleza não negociou, em nenhuma hipótese, com Rogério Ceni e nenhum outro nome enquanto Zé Ricardo estava no cargo". A direção do Fortaleza ainda reforçou que, "Foi respeitado o limite ético entre a saída do último treinador para o início das negociações e o retorno de Cen, prática permanente do Fortaleza Esporte Clube".

O clube disse também que o anúncio ocorre agora em "virtude da necessidade de Rogério tratar de questões pessoais. Não ocorrendo, durante este tempo, nenhuma intercorrência por questões salarias ou impasse na negociação".