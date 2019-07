Cidade natal de Everton Cebolinha, Maracanaú faz festa com título do Brasil

Cidade natal de Everton Cebolinha, Maracanaú teve a Praça da Estação lotada, na tarde deste domingo (7), para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 1 sobre o Peru. O nono título verde e amarelo na Copa América teve um gostinho especial para os maracanauenses que viram o conterrâneo marcar o primeiro gol do Brasil, ser eleito o craque da partida e terminar a disputa com três gols ao lado do peruano Paolo Guerrero.

Orgulhosos do jovem 23 anos, a cidade de Maracanaú explodiu em festa com o nono título do País na disputa sul-americana. Autor do primeiro gol, Everton chegou ao terceiro tento em seis jogos na competição e foi, junto de Guerrero, o goleador da disputa.

Festa na capital

Em bares e restaurantes de Fortaleza, vários torcedores também fizeram a festa com o título. Com alguns momentos de apreensão, como o empate peruano e os momentos finais antes do terceiro gol da Canarinho, os ceareneses suspiraram de alívio na penalidade convertida de Richarlison e comemoraram mais uma conquista do Brasil no futebol masculino.

