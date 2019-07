Artilheiro da Copa América, cearense Everton é eleito craque da final

Um dos principais jogadores da Seleção Brasil na disputa da Copa América, o cearense Everton Cebolinha terminou a competição como artilheiro, junto do peruano Paolo Guerrero, com três gols marcados, além de ter sido eleito o craque da partida na final contra o Peru, na tarde deste domingo (7).

Garoto de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, Everton Cebolinha, como é carinhosamente apelidado, vive o melhor momento de sua carreira. Se destacante no time principal do Grêmio desde 2017, o atacante de 23 anos ganhou a dura missão de substituir Neymar, que foi cortado por conta de uma lesão no tornozelo.

Versátil e habilidoso, Everton foi autor de três gols na Copa América, terminando a disputa como artilheiro juntamente de Guerrero. O seu primeiro tento veio em vitória sobre a Bolívia na estreia do Brasil na competição. Na goleada por cinco a zero sobre o Peru, ainda na fase de grupos, o atacante também deixou sua marca. Novamente contra o Peru, mas já na final, Cebolinha fez o primeiro da seleção verde e amarelo e abriu o caminho para o nono título do Brasil no torneio.

Além de ter sido o goleador da competição, Cebolinha também teve outro grande feito individual. Fazendo seus marcadores sofrerem bastante, principalmente Advíncula, Everton recebeu o prêmio de craque da partida.

Revelado pelas categorias de base do Fortaleza, o atacante chegou ao Grêmio/RS em 2013 com apenas 16 anos. Principal jogador do time gaúcho, Everton Cebolinha chama atenção de diversos times do futebol europeu.