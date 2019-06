Neymar sofre lesão e é cortado da Copa América

O atacante Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o amistoso da seleção brasileira contra o Catar na quarta-feira e foi cortado da Copa América, que será disputada no Brasil, em uma semana muito atribulada, na qual o atleta foi acusado de estupro.

Neymar sofreu uma "ruptura de ligamentos no tornozelo direito" e pela gravidade da lesão não terá condições físicas nem tempo de recuperação suficiente para participar na Copa América, que começa na próxima semana, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Hoje tenho uma das partidas mais difíceis da minha carreira, se não for a mais (pelas circunstâncias)", havia escrito o jogador de 27 anos no Instagram antes de entrar no gramado do estádio Mané Garrincha de Brasília para enfrentar o amistoso contra o Catar (que terminou com vitória de 2-0 do Brasil, com gols de Richarlison e Gabriel Jesus).

"Só quero agradecer a DEUS, minha FAMÍLIA, meus AMIGOS e todos aqueles que mandaram mensagens positivas pra que eu pudesse me manter equilibrado e focado, nunca me senti tão AMADO por vocês, OBRIGADO", afirmou na mesma mensagem.

Pouco antes da partida, a pressão sobre o atleta aumentou, quando foi exibida na TV a primeira entrevista de Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusou Neymar de estupro em meados de maio em um hotel de Paris.

O jogador nega a versão e afirma que foi vítima de uma "armadilha" que visava uma extorsão.

No sábado, Neymar divulgou um vídeo que apresentava supostas conversas no WhatsApp com a acusadora, com fotos íntimas que ela teria enviado.

A iniciativa levou a justiça a convocar o atleta a prestar depoimento pela divulgação de imagens de caráter sexual sem consentimento da outra parte, um delito que pode resultar e penas de um a cinco anos de prisão.

O depoimento deveria acontecer na sexta-feira no Rio de Janeiro, mas os advogados de Neymar solicitaram o adiamento.

Ruptura de ligamentos

A ruptura de ligamentos no tornozelo direito aconteceu logo aos 17 minutos do amistoso: em uma disputa de bola, Neymar pisou em falso e caiu no gramado, com muitas dores. Ele foi substituído por Everton.

O Brasil enfrenta Honduras em outro amistoso no domingo, antes da estreia, em 14 de junho, na Copa América contra a Bolívia.

As declarações da acusadora

"Era minha intenção (...) era ter uma relação sexual com ele, disse Najila ao ser perguntada especificamente sobre o consenso entre os dois.

Em sua primeira aparição pública, a jovem, que se define como modelo, disse que conheceu Neymar em uma rede social e que ele pagou o hotel e as passagens para Paris, mas as coisas não aconteceram como ela imaginava.

No primeiro encontro, afirmou, Neymar estava "agressivo, totalmente diferente do cara que conheci nas mensagens".

"Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, tentei manejar a situação".

"Começamos a trocar carícias, nos beijar e ele me despiu. Até aí, foi tudo consensual. Ele começou a me bater. No início foi ok, mas depois ele começou a me machucar muito. Eu falei 'para' e ele falou 'desculpa, linda'. Perguntei se ele tinha trazido preservativos. Ele disse que não e eu disse 'Então não vai acontecer nada' (...) Ele me virou e cometeu o ato. Pedi para ele parar, ele continuou. Enquanto ele cometia o ato, continuou batendo na minha bunda, violentamente. Foi muito rápido", contou a jovem.

Em outro capítulo da história, circula um vídeo nas redes sociais em que é possível observar uma briga em um quarto de hotel entre Neymar e a mulher, que agride o jogador. O vídeo é interrompido sem mostrar o fim da disputa.

O advogado da jovem admitiu que a filmagem pode ter sido feita por sua cliente durante o segundo encontro em Paris, para demonstrar Neymar a havia "agredido".

O escândalo, revelado sábado, domina o noticiário. O presidente Jair Bolsonaro entrou na polêmica e afirmou que acredita no atleta.

Alguns patrocinadores mão escondem a inquietação com o caso. A Nike, por exemplo, manifestou "profunda preocupação".