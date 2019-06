'Ele me segurou violentamente, me bateu e me estuprou', afirma mulher que acusa Neymar

A modelo que acusa o jogador Neymar Jr. de estupro falou, pela primeira vez, publicamente sobre o ocorrido nesta terça-feira (5). Em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, ela disse que Neymar a segurou violentamente, bateu e cometeu o ato sem preservativo.

"Ele me segurou violentamente, me bateu, e cometeu o ato sem preservativo. Ele me estuprou", relata. Ela disse que foi até Paris com a intenção de ficar com o jogador, de forma consensual, mas tudo mudou quando Neymar começou a ficar agressivo.

"Eu tinha o desejo de ficar com o Neymar. E quando eu cheguei lá estava tudo bem, tudo legal. Depois ele ficou agressivo, totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens", conta. A modelo relata que eles chegaram a trocar beijos, carícias e até se despirem. Mas, no momento em que eles estavam deitados na cama, ela indagou se ele tinha preservativo, e a resposta foi negativa.

"Deitados na cama, o clima rolando, eu perguntei: 'você trouxe preservativo? Porque eu não tenho'. Aí ele disse: 'não'. Depois eu respondi: 'então não vai acontecer nada além disso [troca de carícias]'", explicou a mulher. Para ela, o silêncio do jogador logo em seguida era um sinal de entendimento.

No entanto, ainda conforme a modelo, não foi isso que aconteceu. "A gente continuou com as carícias, mas aí ele me virou, me segurou com violência e cometeu o ato. Eu pedi para ele parar enquanto ele continuava e batia na minha bunda violentamente. Eu falei 'para, para, para', várias vezes. Ele não falava nada, só agia", narra.

Ela relata, ainda, que só conseguiu se livrar da violência quando Neymar saiu do quarto para ir ao banheiro, e foi aí que ela saiu do local. "Ele entrou por uma porta, eu sai por outra".

Troca de mensagens

Ainda segundo a modelo, ela só entendeu o que havia acontecido depois e, por isso, continuou a troca de mensagens com o jogador.

"Primeiro eu tive que assimilar tudo. Todo o acontecimento. Eu comecei a entender tudo que tinha acontecido comigo, como ele foi estúpido e ruim, só depois. Eu não acho que só porque eu estava a fim de ficar com ele, ele tinha o direito de fazer aquilo comigo. Então em um primeiro momento eu não consegui reagir, devido aos traumas", explica.

Ainda conforme a mulher, ela precisou "fingir que não sabia" o que tinha ocorrido por receio dele não a responder mais. "Eu sabia que se eu não falasse com ele normalmente lá, fingindo que não sabia o que tinha acontecido, ele não iria mais falar comigo. E eu não teria como provar o que ele fez", afirma.