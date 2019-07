Eleito melhor da Copa América, Daniel Alves amplia seu recorde de títulos para 40

O título da Copa América foi especial para o lateral-direito Daniel Alves. Além de ter sido capitão do time que ficou com a taça, após derrotar o Peru na decisão, o jogador ainda chegou a incrível marca de 40 títulos na carreira, ampliando a liderança e deixando Pelé, segundo colocado, ainda mais distante na lista. Para completar, ele ainda foi eleito o craque da competição.

Com a conquista deste domingo (7), Daniel Alves chegou aos 40 títulos. Pelé aparece em segundo com 37 e o terceiro lugar tem Iniesta, Giggs e Maxwell, com 35 conquistas.

No torneio continental, o lateral-direito se destacou principalmente na semifinal diante da Argentina, na qual fez linda jogada no primeiro gol, marcado por Gabriel Jesus, na vitória por 2 a 0 conquistada no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Na festa de premiação da Copa América, Alisson também foi eleito o melhor goleiro da competição, na qual em sete jogos sofreu apenas um gol, justamente neste domingo (7), em pênalti cobrado por Guerrero durante a vitória por 3 a 1 sobre o Peru na decisão no Maracanã. Na disputa por pênaltis contra o Paraguai, nas quartas de final, o jogador do Liverpool também foi decisivo ao defender a cobrança de Gustavo Gomez.

Já o troféu reservado ao artilheiro da Copa América ficou com o cearense Everton Cebolinha, com três gols. Guerrero também terminou a competição com três bolas na rede, mas o jogador do Grêmio faturou a honraria concedida pela Conmebol por ter dado uma assistência para outro gol, o que o peruano não conseguiu nesta edição do torneio. Este é o primeiro critério de desempate para quando dois jogadores terminam com o mesmo número de gols marcados.

A Seleção Brasileira ainda faturou o prêmio Fair Play por ter sido considerada pela Conmebol a equipe de melhor conduta esportiva ao longo da Copa América.

Confira os jogadores com mais títulos na história do futebol:

Pelé: 37

Maxwell, Giggs e Iniesta: 35

Piqué: 34

Messi e Vitor Baía: 33

Xavi e Ibrahimovic: 32

Confira todos os títulos de Daniel Alves:

Bahia

1 Copa do Nordeste (2002)

Sevilla

2 Copa da Uefa (2005/06) e 2006/07)

1 Supercopa Uefa (2006)

1 Copa do Rei (2006/07)

1 Supercopa da Espanha (2007)

Barcelona

3 Liga dos Campeões (2008/09, 2010/11 e 2014/15)

3 Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa da Uefa (2009, 2011 e 2015)

4 Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16)

6 Campeonato Espanhol 2008/09, 2009/10, 201/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16)

4 Supercopa da Espanha 2009, 2010. 2011 e 2013)

Juventus

1 Campeonato Italiano (2016/17)

1 Copa da Itália (2016/17)

Paris Saint-Germain

1 Copa da França (2017/18)

1 Copa da Liga da França (2017/18)

1 Supercopa da França (2017)

2 Campeonato Francês (2017/18 e 2018/19)

Seleção Brasileira

2 Copa América (2017 e 2019)

2 Copa das Confederações (2009 e 2013)