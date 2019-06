Brasil goleia o Peru e garante classificação em 1º para as quartas de final da Copa América

O Brasil enfrentou o Peru, na tarde deste sábado (22), em última partida da fase de grupos da Copa América. A seleção brasileira aplicou uma goleada por 5 a 0, com gols de Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian.

Com a vitória, o Brasil se classificou em 1º lugar do grupo A, com sete pontos, ao lado da Venezuela, segunda colocada, com cinco pontos. A equipe venceu o Equador por 3 a 1. O Peru, terceiro lugar, com quatro pontos, aguarda os resultados dos jogos de outros grupos para saber se garante ou não a classificação para as quartas de final.

O jogo

Nos minutos iniciais de jogo, o Peru teve mais iniciativa que os donos da casa. Porém, com o primeiro gol do Brasil, aos 11 minutos, saído em jogada de bola parada, os visitantes se desestabilizaram e não conseguiram conter a criação da seleção brasileira.

Sete minutos depois, o goleiro Gallese falhou e chutou a bola em cima de Firmino, que não desperdiçou e, sem olhar, apenas mandou para o fundo das redes.

O Peru avançou a marcação e pressionou a saída de bola do Brasil, ponto em ficou comprometido na primeira etapa. Mesmo assim, os visitantes ofereceram perigo apenas uma vez à meta de Alisson, com Trauco, já na reta final da etapa.

Antes disso, aos 31 minutos, Everton recebeu pela esquerda, avançou e, em bela jogada individual, quase sem ângulo, marcou para ampliar a vantagem brasileira na partida.

Mesmo com a vantagem construída na primeira etapa, o Brasil buscou ampliar ainda mais o resultado. Logo com um minuto do segundo tempo, Everton chegou com perigo na área, mas a defesa neutralizou a jogada.

O gol não demorou a sair. Aos oito minutos, em oportunidade bem trabalhada pelo lado direito, Daniel Alves recebe de Arthur, tabela com Coutinho, avança na pequena área e chuta no alto, sem chances para Gallese.

Com um volume de jogo maior e o adversário desmontado em campo, a seleção brasileira pressionava a todo momento. Mesmo goleando por 4 a 0, o Brasil se postava avançado em campo, com quase todos os jogadores ocupando o campo de ataque. O Peru perdia com frequência a posse de bola e estava desorganizado em campo.

Aos 44, Willian, que saiu do banco, levou para dentro e chutou forte, para dar contornos finais à goleada. Dois minutos depois, Gallese atropelou Gabriel Jesus dentro da área e foi marcado pênalti. Na cobrança, o goleiro se redimiu e fez bela defesa.

Everton começa como titular e faz jus à vaga

Com o gol desta partida, o cearense Everton chegou ao segundo gol em três jogos na competição. Neste sábado, o atacante entrou como titular, após sair do banco contra a Bolívia, quando marcou um dos três na vitória canarinha, e contra a Venezuela, quando criou a jogada de um dos gols anulados.

Próximo jogo

Na sequência, o Brasil encara ou o 3º lugar do grupo B ou o 3º do grupo C. A partida acontecerá na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (27), às 21h30.