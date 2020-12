Genival Lacerda continua internado com Covid em estado grave, mas quadro é estável, diz boletim

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva. O estado de saúde dele é grave, mas segue estável, de acordo com um boletim médico divulgado, nesta sexta-feira (25), no perfil do artista nas redes sociais. Genival Lacerda está hospitalizado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus

>> Com Covid, Genival Lacerda apresenta piora e quadro é gravíssimo

"Ele está traqueostomizado no 22º dia de ventilação mecânica. Mantém pressão estável, sem necessidade de drogas vasoativas. Respondeu bem ao tratamento antibiótico, superando no momento um quadro de infecção respiratória", consta no boletim médico.

Em maio deste ano, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha".